Минское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя форвардами, которые имеют опыт выступления за клуб
14 июля 2021, 21:26
Нападающие Александр Павлович и Александр Когалев подписали пробные контракты с минским «Динамо», сообщает Telegram-канал клуба.
Предстоящий чемпионат может стать для 33-летнего Павловича 11-м в составе «зубров». Большую часть прошедшего сезона форвард пропустил из-за повреждения. На его счету 10 матчей без набранных очков.
27-летний Когалев в минувшем сезоне провел 28 матчей в КХЛ за «Динамо», набрал 3 (1+2) очка.
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