Минское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя форвардами, которые имеют опыт выступления за клуб

Нападающие Александр Павлович и Александр Когалев подписали пробные контракты с минским «Динамо», сообщает Telegram-канал клуба.

Предстоящий чемпионат может стать для 33-летнего Павловича 11-м в составе «зубров». Большую часть прошедшего сезона форвард пропустил из-за повреждения. На его счету 10 матчей без набранных очков.

27-летний Когалев в минувшем сезоне провел 28 матчей в КХЛ за «Динамо», набрал 3 (1+2) очка.