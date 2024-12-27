Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Лисовцом

Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с минским «Динамо» до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что соглашение с 30-летним игроком носит двусторонний характер.

В апреле белорусский защитник покинул «Адмирал» по истечении срока контракта. Он выступал за клуб из Владивостока с 2022 года.

В прошлом сезоне Лисовец провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.