Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Лисовцом
Защитник Евгений Лисовец подписал контракт с минским «Динамо» до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.
Отмечается, что соглашение с 30-летним игроком носит двусторонний характер.
В апреле белорусский защитник покинул «Адмирал» по истечении срока контракта. Он выступал за клуб из Владивостока с 2022 года.
В прошлом сезоне Лисовец провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.
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