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Сегодня, 19:50

Минское «Динамо» забило курьезный гол в свои ворота в матче против «Сочи»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Минское «Динамо» забило гол в свои ворота в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи».

Вратарь белорусского клуба Андрей Тихомиров покинул свои ворота после того, как арбитры зафиксировали нарушение со стороны сочинцев. Минчане начали разыгрывать шайбу, но Роберт Хэмилтон направил ее в свои ворота.

Игра команд проходит на «Минск-Арене» в столице Белоруссии.

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ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 51 33 18 69
3 Автомобилист 50 31 19 68
4 Ак Барс 50 33 17 68
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
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11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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13.02
4.02 12:00
Амур – Сибирь
 1 : 5
4.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 3 ОТ
4.02 18:00
Лада – Нефтехимик
 3 : 4
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 - : -
4.02 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
4.02 19:30
ЦСКА – Авангард
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