Минское «Динамо» забило курьезный гол в свои ворота в матче против «Сочи»

Минское «Динамо» забило гол в свои ворота в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи».

Вратарь белорусского клуба Андрей Тихомиров покинул свои ворота после того, как арбитры зафиксировали нарушение со стороны сочинцев. Минчане начали разыгрывать шайбу, но Роберт Хэмилтон направил ее в свои ворота.

Игра команд проходит на «Минск-Арене» в столице Белоруссии.