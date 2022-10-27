Минское «Динамо» взяло в штаб нового тренера вратарей

Дмитрий Журавский вошел в тренерский штаб минского «Динамо». Специалист будет отвечать за подготовку вратарей, сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Журавский ранее работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», «Динамо-Молодечно», РЦОП «Раубичи», юношеской сборной (U17).

За период игровой карьеры выступал за минское «Динамо» и «Юность». Привлекался в юниорскую и молодежные сборные Белоруссии.