Минское «Динамо» вылетело из Москвы с задержкой из-за тяжелых метеоусловий в Череповце

Минское «Динамо» вылетело из Москвы на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» с задержкой, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Причиной задержки стали тяжелые метеоусловия в Череповце. Игра пройдет 8 января и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Динамо» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с тем же количеством очков — на второй строчке.