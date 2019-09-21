Минское «Динамо» всухую разгромило «Йокерит»
19:27
Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило «Йокерит» со счетом 5:0. Дубль оформил Теемук Пулккинен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Готовец — 1, 26:20 — 1:0. Пулккинен — 5 (Дерябин, Дюков), 31:54 — 2:0. А. Костицын — 4 (Принс), 38:04 — 3:0. Феоктистов — 1 (Китаров, Дюков), 41:02 — 4:0. Пулккинен — 6 (Когалев, Шор), 54:11 — 5:0.
Вратари: Энрот — Калниньш.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (9+10+11) — 20 (8+7+5).
Судьи: Ансонс, Морозов.
21 сентября. Минск. «Минск-Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu