Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло рижских динамовцев

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижских динамовцев — 4:3 (Б). Решающий буллит забросил канадский легионер белорусского кдуба Роб Клинкхаммер.

После этой победы минчане вышли на третье место в Западной конференции, набрав 21 очко. Рижане продолжают находиться на последнем месте с шестью баллами в активе.

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«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Протас — 4, 9:50 — 1:0. Митчелл — 3 (бол., Сунд, Уайт), 16:46 — 1:1. Буйницкий — 1 (Лодня, Соловьев), 30:48 — 2:1. Митчелл — 4 (Комарек, Майоне), 38:38 — 2:2. Шарангович — 5 (бол., Клинкхаммер, Лодня), 45:36 — 3:2. Комарек — 2 (Митчелл), 52:04 — 3:3.

Нереализованный буллит: Дроздов (Динамо), 51:28 (Вратарь).

Победный буллит: Клинкхаммер.

Вратари: Тэйлор — Проскуряков.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 25 (3+10+8+4) — 23 (10+7+5+1).

Судьи: Белов, Ромасько.

11 октября. Минск. «Минск-Арена». 4421 зритель.