Минское «Динамо» в овертайме победило рижское «Динамо»

Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило рижское «Динамо» со счетом 3:2. Дубль и победный гол оформил Бреннан Менелл.

Для рижан это пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Менелл — 4 (бол., Спунер, Принс), 1:57 — 1:0. Когалев — 1 (Еременко, Фальковский), 18:37 — 2:0. Зырянов — 8 (Ошениекс, Берзиньш), 23:00 — 2:1. Паршин — 6 (Индрашис), 40:19 — 2:2. Менелл — 5 (Спунер), 60:31 — 3:2.

Вратари: Фурх — Налимов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (11+8+11+1) — 14 (5+4+5+0).

Судьи: Гашилов, Гофман.

26 декабря. Минск. «Минск-Арена».