Минское «Динамо» в овертайме одолело «Сочи»
21:56
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одолело «Сочи». Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
В овертайме удача улыбнулась хозяевам. Победный гол на счету нападающего Артема Демкова.
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«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Пулккинен — 8 (Шор), 21:02 — 1:0. Шмелев — 5 (Росен, Бертильссон), 45:15 — 1:1. Демков — 1 (Паре), 61:05 — 2:1.
Вратари: Энрот — Проскуряков.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 28 (8+14+5+1) — 22 (6+7+9+0).
Судьи: Кулаков, Раводин.
1 октября. Минск. «Минск-Арена». 12621 зритель.
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