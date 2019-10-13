Минское «Динамо» уступило «Витязю» и потерпело четвертое поражение подряд

Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3). Заброшенными шайбами отметились нападающие Артем Швец-Роговой, Миро Аалтонен и защитник Якуб Ержабек.

Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд: минчане занимают 8-е место на «Западе», имея в активе 15 очков. «Витязь» с 27 баллами располагается на 3-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Швец-Роговой — 3 (бол., Ержабек), 37:19 — 1:0. Аалтонен — 4, 47:53 — 2:0. Ержабек — 4 (п.в.), 59:19 — 3:0.

Вратари: Ежов — Карнаухов (58:19 — 59:19).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 27 (9+10+8) — 28 (8+13+7).

Судьи: Раводин, Хрибик.

13 октября. Подольск. ЛД «Витязь».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика