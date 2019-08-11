Минское "Динамо" уступило узбекскому "Хумо" на Кубке губернатора Нижегородской области

На Кубке губернатора Нижегородской области узбекский клуб "Хумо" (Ташкент) обыграл минское "Динамо" (5:1).
Кубок губернатора Нижегородской области
"Хумо" (Ташкент) - "Динамо" (Минск) - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Голы: Пепеляев - 1, 0:44 - 1:0. Яценко - 1 (Григоренко, Здунов), 10:54 - 2:0. Григоренко - 1 (бол., Мережко), 23:52 - 3:0. Здунов - 1 (бол., Яценко, Григоренко), 27:06 - 4:0. Григоренко - 2 (Яценко, Здунов), 35:02 - 5:0. Павлович - 3 (Мартынов), 43:52 - 5:1.
Вратари: Смирягин - Кульбаков (Толопило, 40:00).
Броски: 36 (13+13+10) - 18 (5+8+5).
Судьи: Оскирко, Юдаков.
11 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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