Минское "Динамо" уступило "Сочи", потерпев пятое поражение подряд

Минское "Динамо" проиграло "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:3. Клуб из столицы Белоруссии потерпел пятое поражение подряд.

"Динамо" занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 40 очков. "Сочи" с 62 баллами располагается на 7-й строчке.

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"Динамо" (Минск) - "Сочи" (Сочи) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Йокипакка - 10, 20:46 - 0:1. О`Делл - 21 (мен., Бочаров), 27:00 - 0:2. С. Костицын - 5 (Хауден, Терещенко), 54:09 - 1:2. Бочаров - 13, 57:26 - 1:3.

Вратари: Карнаухов - Барулин.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 35 (13+11+11) - 21 (8+3+10).

Судьи: Гусев, Ромасько.

17 февраля. Минск. "Минск-Арена".

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