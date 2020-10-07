Минское «Динамо» уступило «Сочи»
21:55
Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступило «Сочи» со счетом 1:2.
На шайбы Игоря Руденкова и Линуса Юханссона хозяева ответили точным броском Роба Клинкхаммера.
После этого матча «Динамо» с 17 очками расположилось на третьем месте в Западной конференции, «Сочи» с 9 очками — на девятой строчке на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Руденков — 2, 9:20 — 0:1. Юханссон — 1 (бол., Карьялайнен, Мироманов), 11:09 — 0:2. Клинкхаммер — 7 (бол., Паре, Принс), 31:27 — 1:2.
Вратари: Фурх (58:48) — Лассинантти.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (9+11+9) — 18 (5+7+6).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
7 октября. Минск. «Минск-Арена». 4956 зрителей.