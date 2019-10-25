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Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Риги. Минчане проиграли седьмой матч подряд

21:56
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Динамо» Риги. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Ковыршин — 2 (Степанов, Граньяни), 5:31 — 1:0. Дарзиньш — 6 (бол., Бартулис, Макмиллан), 14:22 — 1:1. Берзиньш — 3, 38:00 — 1:2.

Вратари: Энрот (57:39) — Салак.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (11+15+11) — 14 (2+8+4).

Судьи: Беляев, Гофман.

25 октября. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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