Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Риги. Минчане проиграли седьмой матч подряд
21:56
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Динамо» Риги. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
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«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Ковыршин — 2 (Степанов, Граньяни), 5:31 — 1:0. Дарзиньш — 6 (бол., Бартулис, Макмиллан), 14:22 — 1:1. Берзиньш — 3, 38:00 — 1:2.
Вратари: Энрот (57:39) — Салак.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (11+15+11) — 14 (2+8+4).
Судьи: Беляев, Гофман.
25 октября. Минск. «Минск-Арена».
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