Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу»

«Ак Барс» на выезде обыграл минское «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Данис Зарипов, Найджел Доус и Станислав Галиев. У хозяев дубль сделал Брэндон Козун, также забивали Райан Спунер и Максим Сушко.

«Ак Барс» набрал шесть очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» четыре очка и седьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Голы: Козун — 2 (Клинкхаммер, Знахаренко), 9:07 — 1:0. Галимов — 1 (бол., Галиев, Лямкин), 18:59 — 1:1. Спунер — 1 (Клинкхаммер, Козун), 21:27 — 2:1. Воронков — 2 (Хенкель), 29:25 — 2:2. Козун — 3 (Принс, Менелл), 37:02 — 3:2. Зарипов — 1 (Галиев), 41:50 — 3:3. Доус — 2 (Азеведо, Рукавишников), 48:55 — 3:4. Галиев — 2 (Бурмистров), 50:02 — 3:5. Сушко — 1 (Соловьев), 50:50 — 4:5.

Вратари: Фурх (Тэйлор, 58:12, Фурх, 58:37, 59:18) — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+12+7) — 27 (14+7+6).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

9 сентября. Минск. «Минск-Арена». 4606 зрителей.