Минское «Динамо» одержало победу над «Спартаком»
Минское «Динамо» дома одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе минчан забивали Седрик Пакетт, Ник Меркли и Дмитрий Коробов. У красно-белых отметился Павел Кукштель.
«Спартак» потерпел 5-е поражение подряд.
«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — с 58 очками на 9-й строчке.
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«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кукштель — 1 (Талалуев, Цыплаков), 4:24 — 0:1. Пакетт — 13 (Варфоломеев), 32:36 — 1:1. Меркли — 18, 39:26 — 2:1. Коробов — 3 (п.в.), 59:27 — 3:1.
Вратари: Колосов — Рибар (58:33 — 59:27).
Штраф: 19 — 17.
Броски: 33 (5+15+13) — 30 (8+10+12).
Судьи: Бирин, Юдаков.
7 февраля. Минск. «Минск-Арена».
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