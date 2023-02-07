Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:55

Минское «Динамо» одержало победу над «Спартаком»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Минское «Динамо» дома одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе минчан забивали Седрик Пакетт, Ник Меркли и Дмитрий Коробов. У красно-белых отметился Павел Кукштель.

«Спартак» потерпел 5-е поражение подряд.

«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — с 58 очками на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кукштель — 1 (Талалуев, Цыплаков), 4:24 — 0:1. Пакетт — 13 (Варфоломеев), 32:36 — 1:1. Меркли — 18, 39:26 — 2:1. Коробов — 3 (п.в.), 59:27 — 3:1.

Вратари: Колосов — Рибар (58:33 — 59:27).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 33 (5+15+13) — 30 (8+10+12).

Судьи: Бирин, Юдаков.

7 февраля. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
3
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» в гостях обыграл «Нефтехимик»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 - : -
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 - : -
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
9.02 19:30
Сочи – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости