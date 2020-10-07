Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб

Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило об изменениях в тренерском штабе.

Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В игре с «Сочи» руководить «Динамо» будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко, наставники «Динамо-Молодечно».

После матча с рижским «Динамо» все хоккеисты, тренеры и администраторы минчан прошли очередное тестирование на коронавирус, после которого у пяти человек был выявлен положительный результат.