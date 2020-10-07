КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб

18:59
Теги:

Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило об изменениях в тренерском штабе.

Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В игре с «Сочи» руководить «Динамо» будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко, наставники «Динамо-Молодечно».

После матча с рижским «Динамо» все хоккеисты, тренеры и администраторы минчан прошли очередное тестирование на коронавирус, после которого у пяти человек был выявлен положительный результат.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/minskoe-dinamo-sformirovalo-vremennyy-trenerskiy-shtab/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир