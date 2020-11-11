Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» со счетом 6:0

Минское «Динамо» выиграло у «Сибири» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Динамовцы» набрали 26 очков и занимают пятое место на Западе. У «Сибири» 21 очко и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 0:6 (0:5, 0:1, 0:0)

Голы: Менелл — 3 (бол., Спунер), 2:01 — 0:1. Соловьев — 1 (Шинкевич, Шарангович), 7:33 — 0:2. Шарангович — 11 (Принс), 10:12 — 0:3. Протас — 5 (Воронин, Буйницкий), 10:40 — 0:4. Усов — 1 (Менелл), 10:57 — 0:5. Козун — 8 (бол., Спунер, Менелл), 37:37 — 0:6.

Вратари: Сятери (Красоткин, 7:33, Сятери, 10:57) — Фурх.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 34 (15+7+12) — 22 (9+9+4).

Судьи: Гофман, Раводин.

11 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2160 зрителей.