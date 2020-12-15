Минское «Динамо» расторгло контракт с Казьяниным

Минское «Динамо» рассталось с нападающим Ильей Казьяниным. Сотрудничество с форвардом прекращено по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Илья Казьянин впервые сыграл за «зубров» в прошлом сезоне и в трех матчах отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в играх КХЛ участия не принимал.