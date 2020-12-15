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Минское «Динамо» расторгло контракт с Казьяниным

11:43
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Минское «Динамо» рассталось с нападающим Ильей Казьяниным. Сотрудничество с форвардом прекращено по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Илья Казьянин впервые сыграл за «зубров» в прошлом сезоне и в трех матчах отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в играх КХЛ участия не принимал.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-iley-kazyaninym-rastorgnut/

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