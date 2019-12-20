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Минское «Динамо» расторгло контракт с Энротом

17:20
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Минское «Динамо» по обоюдному согласию расторгло контракт с вратарем Юнасом Энротом, сообщает пресс-служба минчан в Twitter.

 — Нам непросто далось это решение, — приводит официальный сайт «Динамо» слова генерального директора клуба Дмитрия Баскова. — Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодежки» Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт.

Энрот провел 134 матча в стане минчан с коэффициентом надежности 2,51 и отразил 91,2 процента бросков.

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