Минское «Динамо» расторгло контракт с Энротом

Минское «Динамо» по обоюдному согласию расторгло контракт с вратарем Юнасом Энротом, сообщает пресс-служба минчан в Twitter.

— Нам непросто далось это решение, — приводит официальный сайт «Динамо» слова генерального директора клуба Дмитрия Баскова. — Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодежки» Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт.

Энрот провел 134 матча в стане минчан с коэффициентом надежности 2,51 и отразил 91,2 процента бросков.

Юнас Энрот покинул «Динамо-Минск». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.



«Динамо» благодарит Юнаса за отличную игру и профессионализм, демонстрируемый им каждый день. Спасибо, Юнас, и удачи в дальнейшей карьере!



Комментарий генерального директора:https://t.co/ES0LbK6nHX pic.twitter.com/9Bq1LPTV7o — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) 20 декабря 2019 г.

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