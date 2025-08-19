Минское «Динамо» просмотрит нападающего Белкина

Минское «Динамо» объявило о подписании пробного контракта с нападающим «Динамо-Шинник» Богдана Белкина.

В сезоне-2024/25 19-летний Белкин в 60 матчах за команду из Бобруйска в МХЛ набрал 36 (16+20) очков.

Ранее Белкин уже проходил тренировочный сбор с «Динамо» и участвовал в одном товарищеском матче.