Минское «Динамо» проиграло «Сочи», уступив в восьмой игре подряд

«Сочи» в гостях одержал победу над минским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Минске.

В составе «Сочи» трижды отличился нападающий Дамир Рахимуллин, по разу — форварды Артем Томилин, Мальте Стремвалл. За «Динамо» отметились заброшенными шайбами нападающие Райан Спунер и Артем Демков.

Для белорусской команды это поражение стало восьмым подряд в текущем сезоне турнира.

«Сочи» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 28 баллов и 11-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

Голы: Рахимуллин — 1 (Климонтов, Коллинс), 5:09 — 0:1. Рахимуллин — 2 (Коллинс), 11:31 — 0:2. Стремвалль — 13 (Алтыбармакян), 14:54 — 0:3. Томилин — 5 (Мосалев, Архипов), 28:03 — 0:4. Демков — 5 (бол., Принс, Еременко), 37:03 — 1:4. Спунер — 6 (Дадонов, Пулккинен), 38:10 — 2:4. Стремвалль — 14, 50:19 — 2:5.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 14:54) — Проскуряков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (3+14+12) — 28 (13+6+9).

Судьи: Одиньш, Фатеев.

18 декабря. Минск. «Минск-Арена».