Минское «Динамо» проиграло «Сочи», уступив в четвертом матче подряд

«Сочи» дома одержал победу над минским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Сочи.

В составе хозяев дважды отличился форвард Мальте Стремвалл, по разу — нападающие Дмитрий Лугин и защитник Юрий Александров.

Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил защитник Дмитрий Знахаренко.

Для белорусской команды это поражение стало четвертым подряд.

«Сочи» с 32 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 12-я строчка и 26 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Лугин — 4 (Погоришный, Точицкий), 0:58 — 1:0. Александров — 3 (Росен, Стремвалль), 7:31 — 2:0. Стремвалль — 11 (Бертильссон), 20:16 — 3:0. Стремвалль — 12 (буллит), 27:26 — 4:0. Знахаренко — 1 (А. Костицын, Стефанович), 36:43 — 4:1.

Вратари: Налимов — Энрот.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (11+11+8) — 21 (5+11+5).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

3 декабря. Сочи. ДС «Большой».

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