Минское "Динамо" проиграло сборной Экстралиги в первом матче серии

Минское "Динамо" потерпело поражение со счетом 2:4 в первом матче серии со сборной Экстралиги.

Встреча проходила на "Арене Минск", на игре присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Серия между "Динамо" и сборной Экстралиги, собранной, в основном, из игроков минской "Юности", продлится до двух побед любой из команд. Следующая игра пройдет в четверг, на "Чижовка-Арене".

Ранее белорусские СМИ сообщали, что от результатов этого противостояния зависит судьба минского "Динамо" в КХЛ. Согласно другой информации, в случае поражения минчан, дело может ограничиться отставкой их тренерского штаба.

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