Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Дерябиным

Защитник Дмитрий Дерябин продолжит выступление за минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан на один год. Для 23-летнего игрока это будет шестой сезон в составе «зубров».

В минувшем сезоне КХЛ защитник провел 43 матча и набрал 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «-5».

Всего в лиге на счету Дерябина 136 матчей и 10 (1+9) набранных очков.