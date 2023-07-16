Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сотишвили

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Даниилом Сотишвили.

Новое соглашение 19-летнего белорусского форварда рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/23 Сотишвили провел в КХЛ две игры, набрал 1 (1+0) очко с «+2». В МХЛ в составе «Динамо-Шинник» в 51 игре набрал 65 (24+41) очков и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. По итогам сезона попал в символическую сборную МХЛ.