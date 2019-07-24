Минское "Динамо" продлило контракт с Александром Китаровым

Минское "Динамо" продлило контракт с нападающим Александром Китаровым. Для 32-летнего форварда грядущий сезон станет уже девятым в КХЛ, информирует официальный сайт минчан.

Кроме "Динамо" Китаров выступал за "Нефтехимик". Всего он провел в КХЛ 391 матч и набрал 76 (30+46) очков. В прошедшем регулярном чемпионате Китаров сыграл 53 матча, в которых отметился 7 (3+4) баллами. Кроме того, на его счету 89 силовых приемов - лучший показатель в команде.