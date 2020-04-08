Минское «Динамо» пригласило на просмотр трех молодых хоккеистов

Минское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя хоккеистами «Гомеля» — Олегом Качеловским, Александром Скореновым и Нассером Субхи, сообщает официальный сайт минчан.

18-летний Олег Качеловский начинал сезон в молодежной сборной, сыграв за нее в экстралиге Б 32 матча (13 очков), а также на молодежном чемпионате мира в группе А первого дивизиона в Минске (5 матчей, 2 очка). Затем он вернулся в родной клуб и провел 25 матчей, в том числе семь — в плей-офф. В этих поединках Качеловский набрал 12 (3+9) очков.

20-летний Александр Скоренов провел 64 матча за «Гомель» в минувшем сезоне, набрал 35 (13+22) очков. Нападающий удостоился вызова в национальную сборную в июле и ноябре.

18-летний Нассер Субхи провел 62 матча за «Гомель», набрал 21 (10+11) очко. Субхи — белорус с египетскими корнями.