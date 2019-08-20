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Минское «Динамо» пригласило на просмотр 16-летнего нападающего

18:36
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Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с форвардом Александром Пальчиком. 16-летний нападающий уже присоединился к «зубрам» в Риге и готов сыграть на Кубке ЛЖД, сообщает официальный сайт минчан.

С 6 до 13 лет Пальчик играл в школе «Шахтера», а потом перебрался в СДЮШОР «Юность». В прошлом сезоне попал в команду для игроков не старше 18 лет, выступавшую в Экстралиге Б. В 42 матчах он забросил 23 шайбы, став при этом одним из двух хоккеистов, завершившим чемпионат с положительным показателем полезности.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/aleksandr-palchik-na-prosmotre-v-dinamo/

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