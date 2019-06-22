Минское "Динамо" представило план предсезонной подготовки

Официальный Твиттер минского "Динамо" опубликовал план предсезонной подготовки. Белорусская команда возобновит тренировки 13 июля, тогда хоккеисты отправятся на сбор в Пинск (Белоруссия), где пробудут до 29 июля.

Полный план предсезонной подготовки выглядит следующим образом:

31 июля – 4 августа. Сбор на "Минск-Арене".

7 августа – 11 августа. Кубок губернатора Нижегородской области.

13 августа – 16 августа. Сбор на "Минск-Арене".

17 августа – 18 августа. Кубок Салея (Орша).

20 августа – 25 августа. Кубок ЛЖД (Рига).

27 августа – 31 августа. Сбор на "Минск-Арене".

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