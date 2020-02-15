Минское «Динамо» потерпело очередное поражение. На этот раз команда проиграла «Автомобилисту»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Автомобилист». Гости вырвали победу со счетом 6:4.

Минское «Динамо» занимает предпоследнюю 11-ю строчку на Западе, имея лишь 37 очков после 57 встреч. Из семи последних матчей белорусский клуб проиграл шесть.

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«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)

Голы: Паре — 11 (Денисов, Принс), 4:08 — 1:0. Василевский — 9 (Обидин), 15:43 — 1:1. Плэтт — 10, 30:46 — 1:2. Принс — 9 (бол., Граньяни, Спунер), 32:59 — 2:2. Мэйсек — 24 (бол., Доус, Холланд), 40:33 — 2:3. Гареев — 9 (Белоусов, Дацюк), 40:47 — 2:4. Стефанович — 5 (Ковыршин, А. Костицын), 43:46 — 3:4. Принс — 10 (Готовец, Эллиотт), 54:35 — 4:4. Секстон — 13 (Плэтт, Литовченко), 55:06 — 4:5. Плэтт — 11 (п.в., Холланд, Мозер), 59:41 — 4:6.

Вратари: Тэйлор (58:10) — Фомин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (6+9+12) — 31 (16+10+5).

Судьи: Васильев, Кочетов.

15 февраля. Минск. «Минск-Арена».