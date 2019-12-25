Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд. Команда проиграла «Куньлуню»
16:40
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Хозяева победили со счетом 2:1.
Минчане потерпели 11-е поражение подряд. Команда занимает предпоследнее место в Западной конференции.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Йип — 9 (бол., Миллер, Шустр), 5:55 — 1:0. Смит-Пелли — 2 (Челиос), 39:37 — 2:0. А. Костицын — 10, 44:31 — 2:1.
Вратари: Смит — Тэйлор (58:20).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (15+18+4) — 43 (10+14+19).
Судьи: Бирин, Оленин.
25 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».
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