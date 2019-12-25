КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд. Команда проиграла «Куньлуню»

16:40
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Хозяева победили со счетом 2:1.

Минчане потерпели 11-е поражение подряд. Команда занимает предпоследнее место в Западной конференции.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Йип — 9 (бол., Миллер, Шустр), 5:55 — 1:0. Смит-Пелли — 2 (Челиос), 39:37 — 2:0. А. Костицын — 10, 44:31 — 2:1.

Вратари: Смит — Тэйлор (58:20).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (15+18+4) — 43 (10+14+19).

Судьи: Бирин, Оленин.

25 декабря. Пекин. «Шоуган Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир