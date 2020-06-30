Минское «Динамо» получило компенсацию от НХЛ за Колячонка
Минское «Динамо» получило компенсацию от Национальной хоккейной лиги за защитника Владислава Колячонка, сообщает официальный сайт клуба из Белоруссии. Колячонок был выбран «Флоридой» на драфте-2019 под общим 52-м номером.
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Это стало возможным благодаря продлении трансферного соглашения с НХЛ. Суть соглашения в том, что Национальная хоккейная лига выплачивает компенсацию ФХБ за любого белорусского хоккеиста, который впервые подписывает контракт с клубом НХЛ. Эти деньги распределяются между школами, воспитывавшими хоккеиста, а в них — между всеми тренерами, работавшими со спортсменами, пропорционально периоду их подготовки", — говорится в сообщении на сайте.
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Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/school/sdyushor-bfso-dinamo-poluchila-kompensatsiyu-ot-nhl/