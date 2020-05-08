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Минское «Динамо» подтвердило участие в следующем сезоне КХЛ

14:19
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Минское «Динамо» выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Клуб в установленные сроки подтвердил свое участие соответствующими документами, сообщает ТАСС.

На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. Однако сейчас нет ясности по продолжению сотрудничества с основным спонсором — ОАО «Беларуськалий», который формировал ранее значительную часть бюджета клуба.

При этом клуб постоянно работает над привлечением коммерческих партнеров. К настоящему времени со многими компаниями, спонсирующими команду в прошедшем сезоне, продлено сотрудничество на следующий сезон.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8427011

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