Минское «Динамо» подтвердило участие в следующем сезоне КХЛ

Минское «Динамо» выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Клуб в установленные сроки подтвердил свое участие соответствующими документами, сообщает ТАСС.

На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. Однако сейчас нет ясности по продолжению сотрудничества с основным спонсором — ОАО «Беларуськалий», который формировал ранее значительную часть бюджета клуба.

При этом клуб постоянно работает над привлечением коммерческих партнеров. К настоящему времени со многими компаниями, спонсирующими команду в прошедшем сезоне, продлено сотрудничество на следующий сезон.