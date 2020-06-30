Минское «Динамо» подписало защитника сборной Белоруссии Соловьева

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии Ильей Соловьевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Защитник хорошо известен белорусским болельщикам, которые следят за нашей сборной — он помогал белорусам в Нур-Султане возвращаться в элиту и играл на двух молодёжных чемпионатах мира.



Добро пожаловать, Илья!

?? https://t.co/gdqSsRIwik pic.twitter.com/2QzmvCHdpD — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) June 30, 2020

Минувший сезон игрок проводил в юниорской лиге Онтарио в составе «Сагино». В 53 матчах защитник набрал 40 (7+33) очков с показателем полезности «плюс 43» (9-е место по полезности в лиге).

В сезоне-2018/19 Соловьев выступил за сборную Белорусии на двух чемпионатах мира — молодежном и взрослом.