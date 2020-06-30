КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Минское «Динамо» подписало защитника сборной Белоруссии Соловьева

30 июня 2020, 16:03
Теги:

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии Ильей Соловьевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Минувший сезон игрок проводил в юниорской лиге Онтарио в составе «Сагино». В 53 матчах защитник набрал 40 (7+33) очков с показателем полезности «плюс 43» (9-е место по полезности в лиге).

В сезоне-2018/19 Соловьев выступил за сборную Белорусии на двух чемпионатах мира — молодежном и взрослом.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/ilya-solovyev-podpisal-kontrakt-s-dinamo/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир