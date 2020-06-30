Минское «Динамо» подписало защитника сборной Белоруссии Соловьева
30 июня 2020, 16:03
Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии Ильей Соловьевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Минувший сезон игрок проводил в юниорской лиге Онтарио в составе «Сагино». В 53 матчах защитник набрал 40 (7+33) очков с показателем полезности «плюс 43» (9-е место по полезности в лиге).
В сезоне-2018/19 Соловьев выступил за сборную Белорусии на двух чемпионатах мира — молодежном и взрослом.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/ilya-solovyev-podpisal-kontrakt-s-dinamo/
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