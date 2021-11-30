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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с 18-летним вратарем

18:48
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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с голкипером Антоном Масальским, сообщает пресс-служба клуба. 18-летний вратарь отправится с «зубрами» на выезд.

В текущем сезоне Антон Масальский выступал за «Минских зубров» в высшей лиге чемпионата Белоруссии.

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Иван Шитик все материалы автора
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