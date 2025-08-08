Минское «Динамо» подписало пробные контракты с нападающими Лахновым и Хобяном

Минское «Динамо» объявило о подписании пробных контрактов с нападающими Ильей Лахновым и Дмитрием Хобяном.

19-летний Лахнов в сезоне 2024/25 играл за «Динамо-Шинник» в МХЛ, в 57 матчах набрал 34 (20+14) очка. Его вызывали в молодежную сборную Белоруссии.

Дмитрию Хобяну 19 лет. В сезоне-2024/25 в 55 играх набрал 39 (20+19) очков. Тоже вызывался в молодежную сборную страны.