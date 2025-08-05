Минское «Динамо» подписало пробные контракты с братьями-близнецами Говорковыми

Минское «Динамо» объявило о подписании пробных контрактов с нападающими Романом и Матвеем Говорковыми. Они являются братьями-близнецами.

В сезоне-2024/25 22-летние хоккеисты играли за «Юнисон» в ВХЛ, Роман набрал 19 (7+12) очков в 57 играх, а Матвей — 12 (7+5) очков в 46 матчах.

Кроме того, нападающие выступали за «Юнисон» в НМХЛ и за «Спутник» из Альметьевска в МХЛ.