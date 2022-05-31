Минское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Дерябиным

Минское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Дмитрием Дерябиным, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний защитник сыграл в 27 матчах регулярки, набрал 4 (1+3) очка.

В плей-офф он выходил на лед в одной игре. Всего в КХЛ: 93 игры, 9 (1+8) очков.