Минское «Динамо» подписало новые контракты с двумя нападающими

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании новых контрактов с нападающими Игорем Мартыновым и Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба клуба.

Значительную часть сезона-2021/22 23-летний Мартынов пропустил из-за травмы. В регулярке он провел 4 матча, набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «+1». В плей-офф — 1 матч.

20-летний Кузнецов также часть сезона пропустил из-за травмы. В регулярке КХЛ провел 2 матча.

В январе он перешел в жлобинский «Металлург»: в регулярке 10 матчей и 6 (2+4) очков, в плей-офф 17 игр и 19 (9+10) баллов. Это рекорд в истории экстралиги для игроков в возрасте до 21 года в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.