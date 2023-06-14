Минское «Динамо» подписало нападающего Секерина
Белорусский нападающий Иван Секерин переходит в минское «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с воспитанником гомельской хоккейной школы рассчитан на 3 года.
В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 60 игр за «Гомель» в чемпионате Беларуси, заработав 38 (11+27) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Салея Секерин сыграл 8 матчей и набрал 3 (2+1) очка. В составе «рысей» он становился серебряным призером чемпионата Беларуси в сезоне-2020/21.
В мае форвард вызывался в состав национальной сборной Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова на майский тур, где провел 6 матчей без набранных очков.
Источник: https://t.me/hcdinamoby/25995
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|Счет в серии
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Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
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