Минское «Динамо» подписало нападающего Секерина

Белорусский нападающий Иван Секерин переходит в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с воспитанником гомельской хоккейной школы рассчитан на 3 года.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 60 игр за «Гомель» в чемпионате Беларуси, заработав 38 (11+27) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Салея Секерин сыграл 8 матчей и набрал 3 (2+1) очка. В составе «рысей» он становился серебряным призером чемпионата Беларуси в сезоне-2020/21.

В мае форвард вызывался в состав национальной сборной Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова на майский тур, где провел 6 матчей без набранных очков.