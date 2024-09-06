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Сегодня, 22:18

Минское «Динамо» подписало контракт с вратарем Тихомировым

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вратарь Андрей Тихомиров подписал контракт с минским «Динамо» до конца сезона.

Как стало известно «СЭ», зарплата Тихомирова составит около 15 миллионов рублей в год.

29-летний вратарь ранее играл за нижегородское «Торпедо» и «Нефтехимик». В сезоне-2023/24 голкипер провел за нижнекамский клуб 14 матчей, в которых отразил 91,8 процента бросков.

Андрей Тихомиров
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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