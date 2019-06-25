Минское "Динамо" подписало контракт с призером Олимпиады в Пхенчхане

Защитник "Оттавы" Стефан Эллиотт продолжит карьеру в "Динамо" Минск.

Контракт с 28-летним канадцем рассчитан на один год, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В сезоне 2016/17 хоккеист выступал в составе "Ак Барса". В 32 матчах за казанцев Эллиотт набрал 11 (4+7) результативных баллов.

В 2018 году Стефан Эллиотт попал в состав олимпийской сборной Канады​ и стал обладателем бронзовой медали в Пхенчхане.