Минское "Динамо" подписало контракт с призером Олимпиады в Пхенчхане

Защитник "Оттавы" Стефан Эллиотт продолжит карьеру в "Динамо" Минск.
Контракт с 28-летним канадцем рассчитан на один год, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
В сезоне 2016/17 хоккеист выступал в составе "Ак Барса". В 32 матчах за казанцев Эллиотт набрал 11 (4+7) результативных баллов.
В 2018 году Стефан Эллиотт попал в состав олимпийской сборной Канады и стал обладателем бронзовой медали в Пхенчхане.
⚡️ Стефан Эллиотт @stefelliott6 едет в Минск! Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, который одинаково хорош и в защите, и в нападении! Уверены, канадец усилит наш клуб в следующем сезоне!— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 25 июня 2019 г.
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