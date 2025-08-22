Минское «Динамо» подписало экс-форварда «Айлендерс» Дэл Колла

Канадский нападающий Майкл Дэл Колл стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Предыдущие три сезона нападающий провел в Европе. Он выступал за финский ТПС и немецкий «Изерлон Рустерс». В сезоне-2024/25 Дэл Колл набрал 38 (13+25) очков в 47 матчах за немецкую команду.

В 2014 году канадец был выбран в первом раунде драфта НХЛ под 5-м общим номером «Айлендерс». В НХЛ за клуб форвард провел 116 матчей, отметившись 8 голами и 13 результативными передачами.