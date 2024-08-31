Минское «Динамо» подписало 35-летнего Коробова

Защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним белорусом рассчитано на один год. Ранее защитник находился на пробном контракте.

В минувшем сезоне Коробов провел за «Динамо» 57 матчей, набрав 7 (3+4) очков.