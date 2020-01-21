Минское «Динамо» победило «Спартак»
21:23
Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Спартак» со счетом 4:3. Победный гол забил Александр Китаров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Мартынов — 2 (Спунер, Морроу), 5:31 — 1:0. Зубов — 9 (бол., Д. Вишневский, Федоров), 15:07 — 1:1. Ганзл — 11 (Федоров, Никонцев), 20:18 — 1:2. Принс — 8 (бол., Граньяни, Спунер), 30:29 — 2:2. Дадонов — 2 (Дроздов, Знахаренко), 36:40 — 3:2. Китаров — 3 (мен.), 41:59 — 4:2. Даугавиньш — 12 (бол., Федоров, Зубов), 52:54 — 4:3.
Вратари: Толопило (Тэйлор, 47:33) — Гудачек (Беспалов, 41:59, 58:59).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 34 (11+14+9) — 22 (10+4+8).
Судьи: Бирин, Овчинников.
21 января. Минск. «Минск-Арена».
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