Минское «Динамо» победило «Северсталь» и одержало шестую победу подряд

Минское «Динамо» победило «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Колячонок, Егор Шарангович, Роб Клинкхаммер и Кирилл Воронин, за «Северсталь» отличился Денис Вихарев.

«Динамо» одержало шестую победу подряд и занимает первое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» — на пятом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Колячонок — 1 (Козун, Клинкхаммер), 2:55 — 0:1. Шарангович — 4 (Принс, Колячонок), 39:23 — 0:2. Клинкхаммер — 6 (бол., Спунер, Менелл), 43:35 — 0:3. Вихарев — 3 (бол., Яковлев, Адамчук), 53:10 — 1:3. Воронин — 2 (п.в., Протас, Демков), 59:03 — 1:4.

Вратари: Подъяпольский (58:52 — 59:03) — Фурх.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (7+15+11) — 35 (13+11+11).

Судьи: Бирин, Васильев.

29 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1516 зрителей.