Минское «Динамо» победило «Куньлунь»
«Динамо» из Минска обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0. Во втором периоде защитник китайского клуба Виктор Балдаев подрался с минчанином Дмитрием Захаренко, поединок закончился кровью — Захаренко покинул лед с окоровавленным ухом.
Минчане занимают третье место в Западной конференции, «Куньлунь» идет последним на «Востоке» с 1 победой и 12 поражениями.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Еременко — 1, 26:31 — 1:0. Мартынов — 1 (п.в.), 59:20 — 2:0.
Нереализованный буллит: Когалев (Динамо), 40:41 (Вратарь).
Вратари: Тэйлор — Шикин (58:34 — 59:20).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 38 (9+15+14) — 24 (6+10+8).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
9 октября. Минск. «Минск-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference