Минское «Динамо» победило «Куньлунь»

«Динамо» из Минска обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0. Во втором периоде защитник китайского клуба Виктор Балдаев подрался с минчанином Дмитрием Захаренко, поединок закончился кровью — Захаренко покинул лед с окоровавленным ухом.

Минчане занимают третье место в Западной конференции, «Куньлунь» идет последним на «Востоке» с 1 победой и 12 поражениями.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Еременко — 1, 26:31 — 1:0. Мартынов — 1 (п.в.), 59:20 — 2:0.

Нереализованный буллит: Когалев (Динамо), 40:41 (Вратарь).

Вратари: Тэйлор — Шикин (58:34 — 59:20).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 38 (9+15+14) — 24 (6+10+8).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

9 октября. Минск. «Минск-Арена».