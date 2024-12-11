Минское «Динамо» перевело Кареева в список отказов

Вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев помещен в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний россиянин присоединился к белорусской команде летом 2024 года.

В текущем сезоне Кареев провел 7 матчей, один раз сыграв на ноль при 90,2 отраженных броска и коэффициенте надежности 2.50.