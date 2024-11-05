Минское «Динамо» отправит форварда Звягина в аренду в «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Степан Звягин перейдет в «Куньлунь».

20-летний хоккеист будет выступать за китайскую команду на правах аренды до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Звягин набрал 10 (4+6) очков в 20 матчах за «Динамо-Молодечно» в чемпионате Белоруссии.