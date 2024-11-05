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Сегодня, 18:32

Минское «Динамо» отправит форварда Звягина в аренду в «Куньлунь»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Степан Звягин перейдет в «Куньлунь».

20-летний хоккеист будет выступать за китайскую команду на правах аренды до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Звягин набрал 10 (4+6) очков в 20 матчах за «Динамо-Молодечно» в чемпионате Белоруссии.

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ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
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10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
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5 Адмирал 23 10 13 24
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7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
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5.11 12:00
Амур – Авангард
 1 : 2
5.11 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
5.11 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
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